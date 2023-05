Geknoeid? Zo verwijder je vlekken van nagellak eenvoudig

Gelukkig is er aan die vlekken wat te doen -of je nou hebt gemorst op je kleding of op de (make-up)tafel. En het mooiste: grote kans dat je alle nodige middeltjes al in huis hebt.

Nagellak uit textiel halen

Vlekken van nagellak zijn veelvoorkomend in textiel. Het laagje lak lijkt immers snel opgedroogd te zijn, maar is dat vaak nog niet. Het resultaat: een mislukte nagel en nog erger, hardnekkige vlekken in je kleding. Ben je er meteen bij, dan is de kans op verwijderen het grootst. De nog natte vlek dep je dan namelijk met een absorberend doekje weg. Hiermee haal je al een grote hoeveelheid van het kledingstuk af. Voor het overblijfsel heb je vervolgens haarlak nodig. Spuit dit op de vlek en laat het minstens 20 seconden intrekken. Als je het item vervolgens in de wasmachine stopt en op de gebruikelijke manier wast, verdwijnt de nagellak als sneeuw voor de zon.

Vlakken van nagellak verwijderen

Knoei je nagellak op een ander oppervlak dan kleding, zoals de tafel, dan is het een ander verhaal. Bij materialen als hout en glas is het namelijk belangrijk om de nagellak eerst op te laten drogen. Is de vlek hard geworden, dan kun je de haarspray er overheen spuiten. Ook dit laat je 20 seconden drogen. Is het vocht van de haarlak verdwenen? Dan kun je de hard geworden nagellak als het goed is zo van de tafel schrapen. Mocht de nagellak nog niet loskomen, dan herhaal je het proces.

Ook met zout kun je nagellak van de (make-up)tafel verwijderen. In deze video laten we zien hoe je dat doet: