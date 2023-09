Gele tanden? Zó krijg je die zèlf witter volgens een tandarts

Van je gebit heb je er immers maar één, waardoor je dat niet onnodig eigenhandig wil beschadigen.

De oorzaken van gele tanden

Vaak denken mensen dat ze simpelweg vaker of grondiger hun tanden zouden moeten poetsen voor wittere tanden, maar dat helpt niet altijd. “Sommige mensen hebben een goede mondhygiëne, maar alsnog gele tanden”, begint Oei. “De meest voorkomende oorzaken daarvan zijn roken en het overmatig drinken van koffie, thee en rode wijn. De kleurstoffen daarvan hechten zich aan je glazuur, waardoor dat geel wordt.” Toch zijn er volgens Oei ook veel oorzaken van gele tanden die je niét of maar deels zelf in de hand hebt. Voor Libelle maakte ze een lijstje.

Genetische aanleg. “De oorspronkelijke kleur van je tanden en de mate waarin ze in de loop der jaren gaan verkleuren, is voor een deel een erfelijk bepaald. Hetzelfde geldt voor de dikte en sterkte van het tandglazuur.”



Leeftijd. “Naarmate je ouder wordt, zullen je tanden er niet witter op worden. Wanneer de verkleuring optreedt en in welke mate, hangt samen met die genetische aanleg. Ook je leefstijl is van invloed. Hoe beter die is, hoe minder geel je tanden vaak zullen worden.”

Tandsteen. “Tandplak is het dunne laagje dat zich na het eten op je tanden en kiezen vormt. Vaak bestaat die uit voedselresten, speeksel en bacteriën die suiker en koolhydraten in je mond verwerken tot zuur. “Tandplak is het dunne laagje dat zich na het eten op je tanden en kiezen vormt. Vaak bestaat die uit voedselresten, speeksel en bacteriën die suiker en koolhydraten in je mond verwerken tot zuur. Op plaatsen waar je de tandplak niet dagelijks verwijdert , kan deze verharden tot tandsteen. Ook tandsteen maakt de tanden niet witter.”

Te weinig speeksel. “Speeksel is een natuurlijke bescherming voor je gebit en mondholte, omdat het de pH-waarde in de mond neutraliseert. Zuren uit voedingsmiddelen en dranken en de zuren die de bacteriën afscheiden, die leven van de restjes suikers en koolhydraten op je gebit, worden door speeksel geneutraliseerd. Daarbij voorkomt voldoende speeksel de vorming van tandplak en daarmee tandsteen. Heb je te weinig speeksel, dan gebeurt dat niet.”

Medicijngebruik. “Medicatie kan zorgen voor vlekken of verkleuringen op je tanden, vooral als ze gebruikt worden op heel jonge leeftijd, als het gebit zich ontwikkelt. Dat is vervelend, omdat dit op latere leeftijd ook niet meer te verhelpen is. Dat komt doordat die ontwikkelingen zich ín de tanden plaatsvinden.”

Barsten en beschadigingen van de tanden. “Barsten en scheuren in je tandglazuur kunnen zorgen voor verkleuring van je tanden. Deze vormen namelijk de perfecte plek voor aanslag of tandplak, wat op den duur gele of zelfs grijzige tanden kan veroorzaken.”

Afsterven van pulpaweefsel. “Het pulpaweefsel is het binnenste, levende deel van tanden en kiezen. Hier zitten de bloedvaten, zenuwen en cellen die tandweefsel kunnen aanmaken in. Dit levende deel wordt omgeven en beschermd door het tandbeen. Door tandbederf of een ongeval kan het pulpaweefsel aangetast worden en afsterven. Daarbij komen kleurstoffen uit de rode bloedlichaampjes vrij, die de tanden onder andere een gele kleur kunnen geven.”

Verstoorde ontwikkeling van tanden en kiezen. “Door bijvoorbeeld stofwisselingsziekten kan de ontwikkeling van het gebit worden verstoord, waardoor afwijkingen ontstaan. Zo kan de structuur van het tandbeen en glazuur niet optimaal zijn, waardoor kleurstoffen uit voedingsmiddelen gemakkelijker binnendringen. Ook daardoor kunnen de tanden geel worden.”

Wat je vooral niét moet doen

De markt met producten voor wittere tanden is vandaag de dag groter dan ooit. En dat is spijtig, vindt Oei. “Veel mensen gaan thuis aan de slag met zogenoemde ‘teeth whitening kits’. Dat zijn tandenbleeksets, die vaak maar 0,1% waterstofperoxide bevatten, omdat producten met een hoger percentage waterstofperoxide door veiligheidsoverwegingen niet verkocht mogen worden. De sets zijn vaak duur en werken niet, omdat dat percentage aan waterstofperoxide lang niet genoeg is. Tandartsen gebruiken namelijk 6% waterstofperoxide, en dát percentage is nodig voor een daadwerkelijk zichtbaar resultaat.”



Ook tandpasta’s die wittere tanden beloven, werken niet. “Waterstofperoxide is het enige middel dat wittere tanden kan realiseren, en dan mits het die zes procent bevat. Dat is in het geval van die tandpasta’s niet zo, omdat producten met dat percentage dus niet verkocht mogen worden. Die tandpasta’s maken je tanden dus alleen schoon, waardoor ze witter lijken. Maar dat zijn ze niet”, vertelt Oei. “Hetzelfde geldt voor bleeklampen. Die worden alleen door tandartsen gebruikt om de werking van de producten die zij hebben en die wél werken, te versnellen. Gebruik je ze thuis, dan doe je dat dus eigenlijk voor niets.”

Oei benadrukt dat er ook methodes zijn die veel mensen thuis toepassen, die ogenschijnlijk helpen, maar die vooral schade aan het gebit aanrichten. “Een bekende methode is die met baking soda en citroen. Die kun je écht beter laten, want die is helemaal niet goed voor je gebit. De risico’s van dergelijke methodes zijn bovendien groot: producten kunnen doordringen in je weefsel, je tanden uitdrogen en deze irriteren of zelfs permanent beschadigen.”

Gouden trucjes voor wittere tanden

“Een wondermiddel dat je thuis kunt gebruiken voor wittere tanden bestaat dan ook niet”, vervolgt Oei. “Wel helpt het aanzienlijk om niet te roken en geen voedingsmiddelen en dranken te nuttigen die kleurstoffen bevatten die in je glazuur door kunnen dringen. Doe je dan toch, dan raad ik aan om daarna meteen je tanden te poetsen. Ook helpt het om een goede mondhygiëne te hebben, zodat barsten en beschadigingen in het gebit in de eerste plaats niet ontstaan. Die zijn namelijk een broeikas voor bacteriën en tandsteen, welke het gebit geler doen kleuren. Je kunt het beste een tandpasta gebruiken met fluoride, want die zorgt er niet alleen voor dat je tanden schoon zijn, maar ook dat kleurstoffen zich minder makkelijk hechten.”

Vind je het ook goed als je tanden niet witter worden, maar dat wel lijken? Door lippenstift te dragen met een paarsige ondertoon, lijken je tanden optisch witter. Beautyvlogger Carmen demonstreert het.