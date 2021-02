Heb je je tijdens het sporten flink uitgesloofd? Dan is de kans groot dat je de dag(en) erna spierpijn hebt. Maar kun je dan wel alweer sporten?

Als je meerdere keren per week sport, komt het weleens voor dat je bij een nieuwe training nog steeds last hebt van spierpijn. Is het dan verstandig om alweer te sporten?

Spierpijn heeft als functie de spieren te beschermen tegen overbelasting. “Tijdens het trainen zijn er kleine scheurtjes in de spieren ontstaan”, legt fysiotherapeute Steffie Schoenmakers uit. “Je spieren zijn dan niet meer in optimale vorm. Als je deze spieren tijdens de spierpijn opnieuw gaat trainen, is de kans op blessures groter.” Wanneer je spierpijn hebt, zat je dus waarschijnlijk tegen het randje van overbelasting aan. Tijdens het herstel van je spieren ontstaat een milde ontstekingsreactie. Dit geeft het herkenbare pijnlijke, verkrampte gevoel wat vanzelf weer wegtrekt.

Actieve rust

Na het sporten hebben je spieren tijd nodig om te herstellen en te groeien. Gemiddeld is dit één of twee dagen, maar dit verschilt per soort training. Over het algemeen herstel je sneller van cardio dan van krachttraining. Mocht je dus pijn ervaren, dan kun je beter even wachten met trainen. Ga niet gelijk stil op bed liggen, want volgens Schoenmakers is ‘actieve rust’ de beste manier om van spierpijn af te komen. “Door op een lager niveau te gaan wandelen of fietsen bevorder je de bloedsomloop, waardoor de afvalstoffen sneller worden afgevoerd en je sneller van de pijn af bent.”

Andere spieren trainen

Een keertje sporten met spierpijn is niet zo erg, maar het is onverstandig om dit elke week te doen. Wanneer je dit te vaak doet, neemt de spierschade namelijk toe en dat kan leiden tot overbelasting of minder vooruitgang. Wil je toch gaan sporten, train dan niet de sportgroep die pijn doet. Heb je (eer)gisteren je benen getraind, ga dan nu aan de slag met je bovenlichaam. Door dit te doen, kun je alsnog aan lichaamsbeweging doen maar kun je je benen verder laten herstellen.

Rust nemen

Wanneer je langer dan twee dagen spierpijn hebt, heb je waarschijnlijk te hard of te lang gesport. “Belangrijk is dan om de volgende keer de intensiteit iets naar beneden te schroeven.”

Kortom: je mag dus wel sporten als je nog spierpijn hebt, maar het is dan wel verstandig om andere spiergroepen te trainen. Het is belangrijk om de spieren de kans te geven te herstellen door rust te nemen. Mocht je tóch eigenwijs zijn, kies dan voor een lichte (cardio)training, zoals wandelen, fietsen of rustig hardlopen. En vergeet ook niet om een goede warming-up te doen en voldoende water te drinken. Wees lief voor je spieren, dus probeer je in te houden en wat lichtere gewichten te pakken.

Wat te doen tegen spierpijn? Tips van dokter Rutger:

Bron: Active. Beeld: Getty Images