Gespleten haarpunten? Zó knip je het heel gemakkelijk zelf bij

Saskia vertelt over haar moeder die na de dood van haar man geen vrienden meer over de vloer kreeg.

Saskia: “Nadat mijn vader was overleden werd het ineens heel erg rustig in het huis waarin mijn moeder nu alleen woont. Tot die tijd, en vooral in de periode waarin mijn vader nog gezond was, kwamen er elke week wel vrienden over de vloer. Stellen met wie mijn ouders al heel lang optrokken. Mijn vader hield van plezier maken. We zeiden wel eens dat hij eigenlijk in Limburg geboren had moeten worden, want hij was voor mijn gevoel een typische carnavalsvierder.

Geen v