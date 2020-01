Déze 6 gewoontes zorgen ervoor dat je wimpers sneller uitvallen

Wil jij dolgraag lange, volle wimpers, maar valt de ene na de andere wimper uit? Dan kun je maar beter met een van deze 6 slechte gewoontes stoppen.

Er zijn namelijk een paar gewoontes die ervoor kunnen zorgen dat je wimpers broos worden en zelfs uitvallen:

Advertentie

1. Je slaapt met mascara

Het is dé gouden regel in beautyland: je mag nóóit met make-up op slapen. Ten eerste raken je poriën verstopt door de foundation, maar daarnaast kan mascara ervoor zorgen dat je wimpers uitdrogen. Het resultaat? Ze breken af of vallen uit. Haal daarom elke avond voor het slapengaan je make-up eraf en reinig je gezicht.

2. Je wrijft te hard

Heel goed dat je je gezicht wilt schoonmaken voordat je gaat slapen, maar doe dit wel voorzichtig. Door te hard te wrijven kun je je wimpers beschadigen. Wrijf daarom zachtjes en altijd in dezelfde richting: van de wimperrand tot aan het puntje.

3. Je gebruikt de wimperkruller verkeerd

Een wimperkruller kan heel goed van pas komen als je geen mooie, krullende wimpers van jezelf hebt. Maar pas wel goed op. Als je een wimperkruller op de verkeerde manier gebruikt, kunnen je wimpers afbreken. Dit zijn de meest gemaakte fouten met een wimperkruller.

4. Je mascara is te oud

Een mascara blijft maar 6 maanden goed, daarna raakt ‘ie uitgedroogd en gaat ‘ie klonteren. Gooi de mascara dan ook gelijk weg, want door een te oude mascara te gebruiken kun je broze wimpers of zelfs een oogontsteking krijgen.

5. Je gebruikt alleen waterproof mascara

Op een regenachtige dag is een waterproof mascara natuurlijk ideaal, maar het is niet goed voor je wimpers om dag in dag uit een mascara die waterproof is te gebruiken. De formule van deze mascara is sterker en dus ook schadelijker. Af en toe is geen probleem, maar maak er geen gewoonte van.

6. Je gebruik te vaak valse wimpers

Het kan heel mooi zijn om bij een speciale gelegenheid valse wimpers te gebruiken, maar doe dit niet te vaak. Wanneer je ze verwijdert, kun je je eigen wimpers beschadigen en ermee uittrekken. Het is sowieso verstandig om eerst wat make-upremover op oliebasis met een wattenstaafje op de lijm aan te brengen. Zo laten de valse wimpers makkelijker los.

Nog een nieuwe mascara nodig? We hebben de beste voor je op een rijtje gezet:

Dankzij deze handige truc ogen je wimpers een stuk langer:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock