Waarom je je gezicht zeker 2 keer per dag moet reinigen (ook als je geen make-up draagt)

Als vrouw denk je veel goed te doen als je voor het slapengaan je make-up van je gezicht afhaalt. Maar je zou nóg vaker je huid moeten reinigen, zo blijkt nu.

Twee keer per dag je gezicht schoonmaken is namelijk het beste voor je huid. Wie denkt na het slapen nog helemaal schoon te zijn, vergist zich.

Lekker smeren

Je moet ook je gezicht ’s ochtends wassen om je huid zacht te houden. Zelfs als je geen of weinig make-up hebt gedragen, is dit nodig. En of het kwaad kan om je make-up de hele nacht te laten zitten, omdat je per ongeluk geen zin hebt om je huid te wassen? Als je een keertje je make-up een nachtje laat zitten, zal het niet zo erg zijn, maar doe je dit regelmatig, dan kan je huid erg dof worden. Ook krijg je dan sneller onzuiverheden en verstoppingen.

Gebruik daarom altijd ’s ochtends én ’s avonds eerst een reinigingsmelk, gevolgd door een tonic. Met een wattenschijfje haal je dan het vuil van je gezicht af. Dat is dus ook nodig als je geen make-up op hebt gehad, want vuil krijg je al op je huid door gewoon buiten te zijn én van je kussen in bed. Als je helemaal opperbest bezig wil zijn breng je ’s ochtends ook een dagcrème met een SPF aan. Zo beschadigt je huid niet door de zon.

Gevoelig

Tot slot is het belangrijk dat je je hals meeneemt met je dagelijkse verzorging, aangezien die vaak wordt vergeten, terwijl die net zoveel kans heeft om ouder te worden. Het beste is ook om producten te gebruiken waar niet al teveel parfum in zit; dit kan je huid alleen maar onrustig maken.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock