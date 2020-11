Gezichtsmist: wat is het en waar heb je de spray voor nodig?

Gezichtsmist. Je ziet ’t misschien weleens in ’t schap staan bij de drogist of parfumerie, maar loopt er zonder er aandacht aan te besteden langs. Niet onlogisch, want waarom zou je extra geld aan nevel in een fles voor je gezicht besteden? Welnu, hier heb je ’t dus mis.

Want wat is gezichtsmist? De substantie in het flesje bevat vaak actieve ingrediënten die je huid dat extra beetje vocht geven. Het voedt de huid, dient als moisturizer en kan gebruikt worden als setting spray zodat je make-up beter blijft zitten.

Advertentie

Tegen huidproblemen

Er zouden mists voor allerlei huidproblemen bestaan: niet alleen tegen ontstekingen en veroudering, het zou je huid ook beschermen tegen blauw licht en andere milieustressoren. Ook vinden we ze met probiotica, CBD olie en hele lijsten vitaminen, zuren en zelfs micro-algen…

De moeite waard?

Is de beautytrend terecht of is het verspilling van ons geld? Dermatoloog Marina Peredo legde aan de Amerikaanse krant The New York Times uit dat dat van de samenstelling afhangt.

Een face mist met de volgende ingrediënten zijn volgens haar een goede aanwinst in je beautyroutine: hyaluronzuur, een molecuul dat de huid helpt om vocht vast te houden; vitamine E, een antioxidant die de barrière van de huid verbetert; of glutathion, een tripeptide die ontstekingen kan bestrijden. Dat laatste onderdeel heeft de dermatoloog zelf ook in haar routine geïntroduceerd en merkte duidelijk verschil.

Verschil met setting spray

Volgens de Amerikaanse krant gebruiken visagisten gezichtsmist al jaren na het aanbrengen van make-up voor bijvoorbeeld fotoshoots. Dit is vaker een setting spray dan een gezichtsmist, maar komt steeds vaker als combinatie voor. Het is een manier “om poeder te laten verdwijnen en de textuur van de huid gladder te maken”, vertelt Matin Maulawizada, een beroemd visagist. We danken de hype volgens Maulawizada ook aan visagisten en influencers op sociale media. “Ze tonen het altijd als een laatste stap in de routine”, legt hij uit.

Hoe te gebruiken