Gezocht: modellen voor een kapselproductie in Libelle

Voor de nieuwe Libelle x Rob Peetoom-kapselproductie in Libelle 05 (2021) zijn we op zoek naar leuke, fotogenieke vrouwen. Heb je een leuke korte coupe, bob, lob, pony, of halflang haar en lijkt het je leuk om voor ons op de foto te gaan? Geef jezelf dan op!

Belangrijk: het gaat hier niet om een metamorfose. Je wordt niet geknipt of gekleurd, alleen gestyled voor de fotoshoot. Deelname is vanaf 25 jaar.De fotoshoot zal plaatsvinden op maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober op het hoofdkantoor van Rob Peetoom in Halfweg.

