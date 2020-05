Gladde benen zonder te scheren of harsen? Het kan dankzij dít poedertje

TikTok is niet alleen maar een leuk platform voor playback- en dansvideo’s, je kunt er ook talloze beautytips op vinden. Zo ontdekte BuzzFeed-redacteur Krista Torres onlangs dat je niet per se een scheermesje of harsstrip nodig hebt om gladde benen te krijgen.

Krista zag ontzettend veel video’s op TikTok voorbij komen van vrouwen die de ‘Magic Shaving Powder’ gebruikten om hun lichaam te ontharen en besloot zelf ook de proef op de som te nemen.

TikTok-video

Ze bestelde het middeltje en was ontzettend onder de indruk ervan, zo blijkt wel uit deze video:

Hoe gebruik je het?

Volgens Krista is de poeder heel gemakkelijk in gebruik: “Je mixt de poeder met wat water totdat het een pasta-achtige substantie krijgt en dan breng je het direct aan op je huid. In de aanwijzingen op de verpakking staat dat je het zo’n 5 minuten op je huid moet laten intrekken, maar ik liet het 10 minuten zitten. Ik voelde helemaal niks en het deed ook geen pijn, het enige dat opviel was de sterke geur van het poeder.”

Eindresultaat

Hierna pak je volgens haar wat warm water en een handdoek om het spul van je huid te wrijven. “Ik raad je aan om dit in de badkamer te doen, omdat het best een zooitje kan worden. Er vallen namelijk allemaal witte vlokken van je benen af. Ik dacht in de eerste instantie dat het niet werkte en was best teleurgesteld. Maar toen ik door ging met wrijven was ik in shock, omdat ik allemaal haar zag verdwijnen. Mijn benen waren uiteindelijk ontzettend glad! Ik raad iedereen dan ook aan om dit product te gebruiken,” aldus Krista.

Magic shaving powder bestellen

Het poeder is ook ideaal om scheerbultjes te voorkomen, zo valt er op Bol.com te lezen. Lijkt dit poedertje je wat? Je kunt het dus gewoon bij Bol.com bestellen, voor € 10,95:

Bron: Buzzfeed. Beeld: iStock