Miss Etam verdween in juli vorig jaar uit alle winkelstraten.

Miss Etam maakt comeback

Maar nu maakt de geliefde kledingwinkel haar comeback. “Wij hebben hard gewerkt om het mooie Miss Etam weer een plek te geven in het Nederlandse retaillandschap”, luidt het persbericht over de doorstart. “We hebben zorgvuldig gekeken hoe we oude en vertrouwde elementen konden combineren met de modewensen van de moderne vrouw.”

Alleen online shoppen

Je nieuwe lentegarderobe kun je straks dus weer met een gerust hart vullen met nieuwe items van Miss Etam. Denk stijlvol maar comfortabel. Van een lekkere jurk met een gezellige print tot een chic pak. Of ga gewoon voor een goede basic. Miss Etam keert vooralsnog dus wel alleen online terug. Maar, belooft het persbericht: “We hebben een toegankelijke online winkelomgeving gebouwd, waardoor shoppen bij Miss Etam niet alleen leuk is, maar ook makkelijk.”

Plus-size maten

Helemaal fijn: de volledige collectie is in reguliere én plus-size maten te koop. Kortom: voor ieder wat wils. Je shopt de collectie op de vernieuwde Miss Etam-website of via Wehkamp.