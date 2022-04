Goed nieuws (of juist niet): sokken in sandalen zijn hip

Trends komen en gaan, maar deze trend hadden we niet zien aankomen. Jarenlang werd er door de modepolitie geroepen dat sokken in sandalen of slippers écht niet konden, maar tegenwoordig laten we onszelf niet meer voorschrijven wat we wel of niet dragen.

Comfortabel

Stiekem is deze nieuwe modetrend best handig. Naast dat het comfortabel zit, betekent dit ook nog eens dat je tijdens een frisse lente- of zomerdag kunt genieten van die prachtige sandalen of gloednieuwe slippers. Deze modeliefhebbers laten zien hoe je sokken in sandalen het beste kunt combineren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door I N J I (@inji_som) op 9 Jul 2021 om 9:06 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Gucci Official (@gucci) op 9 Jul 2021 om 9:51 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Pernille Rosenkilde (@prosenkilde) op 9 Jul 2021 om 9:50 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Kellie Brown (@itsmekellieb) op 9 Jul 2021 om 9:49 PDT

Met deze makkelijke truc slip je nooit meer uit je slippers:

Bron: Instagram