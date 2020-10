Goede winterschoenen kopen? Híer moet je volgens podologen op letten

Een paar heerlijk warme stappers om de koude maanden door te komen, dat heeft iedere vrouw nodig. Maar waar moet je precies op letten als je winterschoenen koopt? Podologen aan het woord.

Wie shopt voor een nieuw paar schoenen, kijkt ongetwijfeld naar twee dingen: zien ze er een beetje leuk uit en is het te betalen? Maar winterschoenen kopen is een ander verhaal. Tenminste, als je het ‘goed’ wilt doen. Met welk type schoen doe je je voeten een plezier en overleef je de glibberige straten? Podologen Miguel Cunha, Sarah Haller en Jaqueline Sutera delen hun beste adviezen.

Op de vraag hoe je normale schoenen van goede winterschoenen onderscheidt, kun je op de volgende zes dingen letten: weerbestendigheid, hak, zool, tractie van de schoen, schacht en veters.

1. Weerbestendigheid

Grote kans dat je tijdens de winterperiode wind en weer moet trotseren. Dat doe je dan waarschijnlijk het liefst met een paar goede schoenen aan je voeten. Het is dan wel zo fijn als je schoenen waterdicht zijn, zodat het vocht niet in de schoen blijft zitten en je daarmee de kans op schimmels vergroot. Let goed op termen als waterproof, water resistant of weather resistent, als je je voeten graag warm en droog houdt.

Lees ook

Waarom we na het douchen ook onze voeten zouden moeten föhnen

2. Hak

Ja, je leest het goed: ook de hak van winterschoenen is belangrijk. Laarzen die een brede, kleine hak hebben bieden namelijk meer steun aan je voeten en enkels. Met andere woorden: de kans op vallen verklein je hiermee. We hebben het hier dus niet over een blokhak, maar een bescheiden hakje van een centimeter of twee.

“Vermijd platforms omdat ze niet flexibel zijn”, tipt dr. Sutera. Dr. Cunha. “Winterlaarzen met een ietwat lichte hak zijn eigenlijk beter voor je dan schoenen die helemaal plat zijn, omdat ze de spanning van de achillespees wegnemen.”

3. Zool

Goede winterschoenen hebben een beetje flexibiliteit nodig, maar de schoen moet in het midden ook niet té makkelijk buigen. Dr. Cunha legt uit hoe dat zit: “Dit zorgt voor meer schokabsorptie, en zal op zijn beurt resulteren in minder voetpijn in je hielen of voetbogen.”

4. Tractie

Heb je leuke winterschoenen gezien, maar hebben ze geen rubberen profiel? Dan raden de podologen aan om ze weer terug te zetten. De tractie van de schoen is erg belangrijk in de winter. Niets zo vervelend als met gladde schoenen door de parkeergarage glijden, omdat ze geen goed profiel hebben.

5. Schacht

Voorkom verzwikte enkels en kies voor een laars met een iets hogere schacht. Je zou het risico op letsel verminderen als de schacht zo’n vijf centimeter boven je enkel valt. “En nee, UGG’s tellen niet mee als stabiel”, vertelt dr. Haller. Helaas.

6. Veters

De podotherapeuten zweren alledrie bij winterschoenen met veters. Dr. Sutera: “Veterschoenen zijn beter verstelbaar en kunnen zelfs op de koudste dagen met dikkere sokken worden gedragen.” Door ze op verschillende manieren te knopen, kun je zelfs meer ondersteuning geven aan je voeten. Dat komt weer goed van pas als het flink gevroren heeft.

En verder…

Sta je op het punt om naar de winkel te gaan en een paar winterschoenen uit te zoeken? Dan komen de volgende tips goed van pas:

Shop de schoenen in de namiddag, want je voeten kunnen gedurende de dag wat dikker worden Pas altijd beide schoenen en kies de maat die past bij de grootste voet Pas je schoenen staand en loop er even op in de winkel Kies voor een schoen met een stevige contrefort (lees: de hielomsluiting) Let op dat de tenen genoeg ruimte hebben om te bewegen En onthoud: de schoen loopt niet uit. Het leer kan wel iets soepeler worden, maar groter wordt de schoen niet

Soms kunnen nieuwe leren laarsjes wat strak zitten en dat betekent pijnlijke, afgeknelde voeten. Met deze lifehack loop je ze in zonder een stap te zetten:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Pure Wow, Podotherapie de Wit. Beeld: iStock