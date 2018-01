In déze goedkope trui van 18 euro zie je nu iederéén

Momenteel gaat er op internet maar 1 trui rond: en dat is die van het merk New Look.

Iedereen probeert ‘m te bemachtigen, want het kledingstuk is erg geliefd.

Het gaat om een streepjestrui, die er in wit-blauw is en rood-blauw. Momenteel is alleen nog de rode variant te krijgen: de witte trui is al uitverkocht.

Zo zie je de trui vaak langskomen op internet:

Hier kun je de rode trui nog bestellen.

Natuurlijk zijn er ook genoeg andere items met streepjes te krijgen:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock