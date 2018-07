Fijn: een goedkope zonnebril van 5 euro beschermt je ogen net zo goed

Als je denkt dat je slim bezig bent als je een peperdure zonnebril koopt, dan heb je het mis. Want een bril van een paar euro doet hetzelfde werk als een exemplaar van een paar honderd euro.

Je betaalt dus letterlijk meer – alleen maar voor het merkje dat erop staat.

Volgens het Oogfonds is het verstandig om altijd een zonnebril op te zetten met dit zonnige weer, ook als je maar eventjes buiten bent. Anders kunnen je hoornvlies en je ooglens beschadigen. Door veel blootstelling aan uv kun je op latere leeftijd staar krijgen. Gelukkig beschermt een goedkope zonnebril je ogen dus ook tegen de uv-stralingen.

Waar je dan wel op moet letten als je van plan bent om een nieuwe zonnebril te kopen? Let erop of er een stickertje op zit waar 100% UV of UV400 op staat. Dan beschermt de bril zeker.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock