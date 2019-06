Shoppen maar: het goedkopere zusje van H&M komt naar Nederland

Leuk nieuws voor iedereen die van shoppen houdt (en welke vrouw houdt daar nou niet van?). H&M heeft namelijk een voordeliger zusje en daar kunnen we binnenkort gaan winkelen, in Nederland.

In thuisland Zweden is het goedkopere zusje van H&M, genaamd Afound, al een groot succes. En nu is Nederland aan de beurt.

H&M outlet

Het gaat om een outletwinkel. Op de website van het merk valt te lezen dat de winkel mode ‘een tweede kans wil geven’. Bij Afound zou je altijd 25 tot 70% korting krijgen op mode-items. Kijk, daar houden we van.

Afound opent dit jaar in Nederland

Waar de eerste Nederlandse winkel gaat openen is nog niet duidelijk. En ook wanneer die winkel open gaat, is nog niet bekend. Wel weten we dat het ergens dit jaar is.

Tot die tijd vermaken we ons vast met het Instagram account van Afound.

Bron: RTL Nieuws, FashionUnited.nl. Beeld: iStock