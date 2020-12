Van 6 tot 60 euro: met deze gouden sieraden maak je elke outfit Kerstmis proof

Strass, glitter, gouden schakels: iedere feestoutfit krijgt dat extra beetje extra met een juweel van een sieraad.

Dus hups, scoor nog snel een cadeautje voor jezelf om je kerstoutfit af te maken.

Pak uit dit jaar

Of je nu gaat voor een subtiele of dramatische look gaat, er is een sieraad voor iedere situatie. Dat maakt het ook lastig: welke is je investering waard? Ga je voor een grote statement ketting die gegarandeerd de show gaat stelen van je hele outfit, of liever een bescheiden finish? Aan keuze geen gebrek. Daarom zetten we de mooiste gouden sieraden van onder de 60 euro, die iedere cent waard is, voor je op een rij.

Het best lastig zijn om in te schatten welke lengte ketting het beste bij je outfit past. Belangrijk is letten op de halslijn van je kleding. We leggen uit:

