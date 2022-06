Gouden tip: zo geef je de werking van je zonnebrandcrème een boost

En dat is zeker het proberen waard, welke factor je ook gebruikt.

Zonnebrandcrème en vitamine C

Voor welke factor zonnebrandcrème je ook gaat, je doet er volgens cosmetisch arts Lauren Hamilton goed aan om het te combineren met een vitamine C-serum. “Vitamine C is een krachtige antioxidant, die oxidatieve schade voorkomt door zich te binden aan de vrije radicalen die worden veroorzaakt door uv-straling en vervuiling”, legt ze uit aan Metro UK.

Tot 60% minder kans op zonschade

De expert verwijst naar een onderzoek dat ‘heeft aangetoond dat vitamine C de bescherming van SPF versterkt als je ze met elkaar combineert’. Uit een andere klinische studie bleek dat die combinatie zonschade met 40 tot 60% kan verminderen.

Hyperpigmentatie voorkomen

Het vitamine C-serum is specifiek belangrijk bij het voorkomen van hyperpigmentatie. “Vitamine C is een depigmenterend middel, ook wel bekend als een tyrosinaseremmer. Dit houdt in dat het de werking van tyrosine (een bouwstof voor het pigment melanine, red.) kan remmen.”

Zo combineer je zonnebrandcrème met vitamine C

Breng het vitamine C-serum dagelijks vóór je zonnebrandcrème aan. “Maak je je veel zorgen over zonschade of hyperpigmentatie, probeer dan eens een vitamine C-serum met een concentratie van 10 tot 20%. Maar raadpleeg ook eens een dermatoloog of huidtherapeut, als je hulp wilt bij het kiezen van de juiste verzorging.”

Waar koop je vitamine C-serum?

Je kunt vitamine C-serum bij verschillende drogisterijen kopen, zoals bij de Etos, Kruidvat en Holland & Barrett. Online scoor je het serum al helemaal op veel plekken, waaronder Bol.com. Dit zijn daar momenteel de best beoordeelde vitamine C-serums.

Huidspecialist Kuno Breen vertelt waar je goed op moet letten voor je zonnebrandcrème gebruikt:

