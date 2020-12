Grijs haar? Dat kun je het beste combineren met déze make-up

Het idee dat grijs haar geverfd moet worden, is gelukkig allang verleden tijd. Grijs haar mag nu juist gezien worden! Heb jij ook een mooie grijze coupe? Dan hebben wij wat make-uptips waarmee je ongetwijfeld zult stralen tijdens de feestdagen.

Voordat we beginnen, is het belangrijk dat je even goed naar jezelf in de spiegel kijkt. Check bij daglicht wat voor huidtint je hebt en wat voor grijstint je haar heeft. Zit er veel pigment in je huid en haar? Of heb je juist bijna wit haar en een heel lichte huid? Onthoud dat goed, want afhankelijk van de hoeveelheid pigment, kun je de beste make-uplook voor jezelf kiezen.

Veel pigment

Heb jij veel pigment in je huid en haar? Dan mag je best voor een iets opvallendere look gaan. Bij een getinte of donkere huidskleur en donkergrijze lokken, kun je namelijk het best gebruikmaken van warme en felle kleuren. Denk hierbij aan bruin- en oranjetinten of een felle kleur als fuchsiapaars. Deze kleuren kun je gebruiken voor je oogmake-up. Maak een mooie smokey-eye van oudroze tinten en ga vervolgens voor bruine mascara. Of kies voor een opvallende, felroze lippenstift. Dat brengt jou het best tot zijn recht.