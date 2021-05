Grijs haar verven? Dit moet je weten voor je naar de kapper gaat

Grijs haar verven is tegenwoordig echt geen must meer – steeds meer vrouwen omarmen hun prachtige grijze lokken -, maar wanneer jij wél graag nog een (andere) kleur in je haar hebt, is het aan te raden om eens verder te lezen. Dit moet je namelijk weten voordat je je grijze haar in de verf zet.

Grijs haar verven, moet je dat nou wel of juist niet doen? En hoe kun je het beste te werk gaan? Kun je ook je haar met henna verven? Libelle bespreekt het hieronder met je.

Wie al een tijdje meeloopt in de wereld van de grijsharigen weet dat grijs haar ‘eigenwijs’ en een stuk droger is. Bovendien verliest ook haar elasticiteit naarmate je ouder wordt, waardoor het makkelijker afbreekt. En als je het verft,valt het nog maar te bezien hoe lang de kleur mooi blijft voor het vervaagt en de grijze uitgroei zichtbaar wordt.

Dus is het wel verstandig om grijs haar te verven? Ja, als je wil kun je grijs haar verven in verschillende kleuren. Van platinablond tot diepzwart. Waar je rekening mee moet houden is het onderhoud. Na een paar weken wordt uitgroei namelijk zichtbaar. De vraag is of je zo’n verbintenis aan wil gaan, of dat je net als menig andere vrouw je grijze haar omarmt.

Hoe kun je het beste grijs haar verven?

De volgende vraag is: hoe kun je het beste grijs haar verven? Bij grijs haar moet je opletten dat je een permanente haarverf kiest die goed de grijze strengen weet te ‘verbergen’. Dit noemen ze ook wel dekking. Hiervoor kun je het beste naar de kapper gaan, omdat zij producten gebruiken die minder schadelijk zijn voor je haar dan de kant-en-klaar pakjes die je in de drogisterij koopt.

Vraag de kapper om een balayage of om highlights als je niet iedere paar weken je haar wil verven. Met deze verftechnieken wordt het oog afgeleid van de grijze plukken en naar de highlights toegetrokken. De grijze haren blenden dan mooi samen met de geverfde plukken. Dit wordt ook wel gray blending genoemd.

Welke kleur maakt jonger?

De eerste grijze haren vallen niet op als je van nature blond bent. In dat geval begin je misschien met subtiele highlights. Als je altijd blond bent geweest, staat deze kleur jou waarschijnlijk het beste als de grijze haren zich laten zien. Een asblonde tint is dan een goede keuze. Gebruik eens per week een zilvershampoo om de kleur fris te houden. Houd je niet zo van koele kleuren? Het warme, zonnige blond is druk bezig met een opmars in de kapperswereld. Vraag je kapper welke tint jou het beste zou staan.

Heb je van nature bruin haar? Afhankelijk van je huidskleur en je ondertoon kun je dan kiezen voor zo’n beetje iedere tint tussen karamel en donkerbruin. Bij een koele ondertoon kun je het beste kiezen voor kleuren als honing, karamel, mokka en espresso. Heb je een warme ondertoon? Dan zie je er jonger uit als je gaat voor donkerbruin, kastanjebruin of goudbruin.

Over het algemeen zien vrouwen er jonger uit als ze voor de volgende tinten kiezen:

Karamel Aardbeienblond Bronde (bruin-blond) Honingblond Chocoladebruin

Wederom kan een kapper je hierbij het beste adviseren.

Grijs haar verven met henna

Waar je voor wil waken, is dat je beschadigd haar gaat verven. In dat geval kun je beter voor een natuurlijke optie gaan, zoals henna. Henna is namelijk niet zo schadelijk als reguliere haarverf en laat je haar weer zijdezacht aanvoelen. Let op: met henna kun je je haar niet lichter maken, waardoor het vooral geschikt is voor vrouwen met een van nature donkere haarkleur.

Black henna is bijvoorbeeld één van de beste soorten die je kunt gebruiken. De kleur valt meestal rood uit. Afhankelijk van je haarkleur kan het iedere tint rood worden. Let op dat je voor een natuurlijke henna gaat. Van pure henna wordt wit-grijs haar namelijk roze of oranje.

Grijs haar verven met koffie

Je kunt grijs haar verven met koffie en ja, dat lees je goed. Maar let wel: voor eigen rekening. Je kunt beginnen door een pot sterke koffie te zetten en het goed af te laten koelen. Vervolgens dip je je haar in de koffie, verdeel je het gelijkmatig over je haren en laat je het in ieder geval drie minuten intrekken. Na het uitspoelen met koud water kun je het proces blijven herhalen tot je de juiste kleur hebt. Het gevaar is dat de kleur niet egaal pakt. Hoe je precies te werk gaat en welke methoden je nog meer kunt toepassen, lees je hier.

Meest voorkomende fout

Voelt het als een fulltime baan om je grijze, geverfde lokken in topconditie te houden? Dan kan het misschien zijn dat je één of meer van de volgende ‘fouten’ maakt. Wat de meest voorkomende fout is, is dat de kleur die je vroeger had je nu niet meer zo mooi staat. Dat komt doordat niet alleen je haarkleur verandert als je ouder wordt, maar ook je teint. Daardoor kan het zijn dat de haarkleur die je eerst had, nu niet meer bij je huid past.

Bron: Byrdie, Schwarzkopf, Davines, Stylecraze. Beeld: Getty Images