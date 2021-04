Stoppen met haar verven? Zó word je grijs zonder maandenlange uitgroei

Het moment is daar: na al die jaren van haar verven, ben je er eindelijk klaar voor om jouw grijze haarkleur te omarmen. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet maanden met centimeters uitgroei rondloopt totdat jouw volledige coupe natuurlijk grijs is?

Er zijn genoeg redenen waarom je jouw grijze haarkleur zou kunnen omarmen. Bijvoorbeeld omdat het verven van haar schadelijk is en daarnaast is grijs haar tegenwoordig ook nog eens heel trendy. Dit is dus hét moment om voor grijs te gaan. Maar wanneer je jaren je haar hebt geverfd, heb je wel een stappenplan nodig als je uitgroei wilt voorkomen.

Natuurlijk grijs haar zonder uitgroei

De eenvoudigste manier om jouw grijze haar ‘toe te laten’, is natuurlijk om het uit te laten groeien. Dat is misschien de goedkoopste oplossing, maar duurt ook wel even (vier tot acht maanden!) én ziet er niet altijd even goed uit. Je kunt er voor kiezen om je haar kort af te knippen en zo een centimeters lange uitgroei te voorkomen, maar je kunt ook je haar laten verven in een kleur die op jouw grijze kleur lijkt en het dán uit laten groeien.