Grote kans dat je déze fout maakt tijdens het drogen van je haar

Natuurlijk willen we allemaal het beste voor ons haar. Zo weten de meesten wel dat je het stijlen en krullen van ons haar het beste kunt doen zonder gebruik te maken van hittebronnen . Als we dan toch gebruik maken van een stijl- of krultang, gebruiken we braaf een hittebeschermer. Maar zonder dat we het weten, doen we toch nog steeds dingen die ons haar beschadigen. Hoe we ons haar drogen, is daar één van.

Kwetsbaar haar

Je haar is gemaakt van eiwitten, dit wordt ook wel keratine genoemd. Als je haar nat is, verandert de structuur van je haar en worden waterstofbruggen gevormd. Hierdoor rekt je haar uit. Wanneer je haar nat is en uitrekt, gaat de cuticula open. Dit is de buitenste laag van je haar en bestaat uit ondoordringbare schubben om je haar te beschermen. Wanneer je haar nat is en dus uitrekt, gaat de cuticula open.

Handdoek

Katoenen handdoeken bestaan uit grove vezels die je haar kunnen beschadigen ook als het droog is. Daarom wordt ook aangeraden om op een zijden of satijnen kussensloop te slapen. Als je je natte haren in een handdoek wikkelt, blijven ze kleven aan de grove vezels van de katoenen handdoek. Hierdoor is de kans dat je haar in de vezels van je handdoek vast blijft zitten en afbreekt nog groter dan wanneer het droog is.

Hoe dan wel?

De oplossing is simpel: een oud t-shirt. Deze zijn zachter voor je haar en beschermen je haarstructuur ook als het nat is. Een oud t-shirt biedt echter niet de enige oplossing. Je kunt je haar ook afdrogen met een microvezelhanddoek. De vezels van deze handdoeken zijn namelijk veel kleiner en gladder dan die van gewone badhanddoeken.

