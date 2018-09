Grote ophef over peperdure schoenen die er ‘armoedig’ uitzien

In het Verenigd Koninkrijk is er grote ophef ontstaan over schoenen van het merk Golden Goose. De sneakers zien eruit alsof ze oud en versleten zijn, maar zijn in de werkelijkheid gloednieuw en kosten maar liefst 483 euro.

Britse welzijnsorganisaties vinden dat op deze manier armoede belachelijk wordt gemaakt.

Harde realiteit

De schoenen zouden ervoor zorgen dat mensen het ‘leuk’ gaan vinden om kapotte schoenen te dragen, terwijl het voor een grote groep arme mensen de harde realiteit is.

“Vreselijk”

Val Huxley van People against Poverty zegt tegen The Evening Standard: “Wij werken alle dagen met armen en dat een modebedrijf zo’n twist kan geven aan armoede, is vreselijk. Als iemand deze schoenen aan ons had gegeven, ik had ze weggegooid.”

Gepest

Op Twitter regent het soortgelijke reacties. “In mijn tijd werden kinderen gepest omdat ze dit soort schoenen en kleren droegen,” klinkt het. “Wanstaltig,” reageert een ander.

