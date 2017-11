Zó laat je je haar binnen enkele minuten weer fris ruiken

Soms kom je op plekken waardoor je haar niet altijd even fris gaat ruiken. Je springt onder douche, maar zelfs daarna zit de geur nog in je haar. Niets helpt, maar om met stinkende lokken te blijven zitten, daar wordt ook niemand blij van.

Gelukkig zijn er een aantal tips die nare geurtjes binnen enkele minuten kunnen elimineren. Hallo, lekker ruikende haardos.

Bekijk ook bovenstaande video hoe je zonder verf snel van je uitgroei af komt.

Rozenwater

Snel naar geparfumeerde shampoos grijpen is niet altijd de oplossing. Kies in eerste instantie voor rozenwater: een wondermiddeltje tegen vieze geurtjes en ook nog eens lekker zacht voor je haar. Je kunt rozenwater halen bij de drogist, maar je kunt het ook prima zelf maken: laat een aantal rozenblaadjes weken in lauwwarm water en je hebt het al voor elkaar.

Citroentje

Naast het oplichten van de haarkleur in de zon, kun je je haren er ook lekker fris door doen laten ruiken. Een complete citroen uitknijpen in het haar is niet de bedoeling, maar met een beetje water en munt krijg je een fris en natuurlijk geurtje.

Droogshampoo

We kennen droogshampoo natuurlijk als reddende engel in tijden van vettig haar, maar er zitten ook bestandsdeeltjes in die helpen om de nare geurtjes te verdoezelen. Wees niet te scheutig met de droogshampoo, want je haren drogen er behoorlijk van uit. En bij te veel gebruik wordt je haar weer onhandelbaar en vet. Zucht…

Jasmijnolie

Was je haar met parfumvrije shampoo en druppel daarna wat jasmijnolie (of hibiscusolie) op het haar. Doordat de schubben na het douchen nog openstaan, neemt je hoofdhuid de olie goed op.

Vermijden

Ga niet los met parfum in je haren, dit bevat namelijk zo veel alcohol dat het het haar flink kan beschadigen. Als je toch wat parfum wilt sprayen, probeer het dan zo veel mogelijk onder in het haar te doen. Daarnaast is het gebruik van shampoo, parfum, deodorant en bodymists ook echt niet het antwoord op de vervelende geur in je haar. Door de mengelmoes kan het een averechts effect hebben waardoor het alsnóg voor een naar geurtje gaat zorgen.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock