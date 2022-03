Ammonia is een oplossing van water met ammoniakgas. Het is onder meer te herkennen aan de ontzettend penetrante geur die eraan zit, een geur die je herkent als je je haar weleens geverfd hebt met ammoniahoudende verf.

Waarom zit er ammonia in haarverf?

De stof schuurt je haar als het ware iets op en zet de haarschubben helemaal open, waardoor de verf tot diep in je haar kan doordringen. Het voordeel daarvan is dat de verf dan vaak mooi dekkend is én lang blijft zitten. Maar het grote nadeel is dat ammonia je haar enorm kan uitdrogen. Ammonia breekt namelijk de zwavelbruggen in je haar, terwijl die zwavelbruggen juist zorgen voor sterk en soepel haar. Daar komt bij dat na het verven de schubben niet helemaal meer sluiten, wat ook kan zorgen voor gespleten punten en droog en futloos haar.

MEA in plaats van ammonia

Niet zo fijn dus, maar gelukkig zijn er tegenwoordig ook een boel soorten haarverf te vinden die geen ammonia bevatten. Waar je dan vooral op moet letten, is dat er een ander stofje in zit dat ervoor zorgt dat de haarverf alsnog mooi dekkend is. Sommige merken voegen daarom mono-ethanolamine toe, afgekort als MEA. Dat stofje opent ook de haarschubben maar op een mildere manier en het schuurt het haar niet. Op deze manier hou je de natuurlijke glans in je haar en wordt je haar veel minder droog van de verfbeurt.

Natuurlijke haarverf

Je kan er ook voor kiezen om je haar helemaal natuurlijk te verven met bijvoorbeeld henna. Let dan wel goed op, want je haar verven met henna is ook niet helemaal zonder risico’s. Zo is het met henna lastig om een precieze tint in het haar te bereiken, omdat het vaak werkt op basis van hoelang je het in laat werken, bijvoorbeeld. Ook kan het zo zijn dat er gekke kleursprongen in het haar ontstaan, als je haar al eens geverfd is.

Daarbij heeft henna ook een aardig permanente, roodachtige kleur: je moet van goede huize komen om haar dat geverfd is met henna weer terug te kleuren, zonder daarbij het haar alsnog ernstig te beschadigen. Omdat het zo permanent is moet je ook goed opletten tijdens het verven. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je dit niet doet in een badkamer met witte tegels van poreus materiaal, want dat kan soms vervelende vlekken geven. Maar als het lukt om je haar goed met henna te verven, heb je vaak wel een práchtig levendige en glanzende haarkleur.

Advies over haarverf

Vind je het lastig om te bepalen met wat voor haarverf je aan de slag wilt? Laat je dan eens informeren bij een kapper. Een goede kapper zal je eerlijk advies geven, ongeacht of je in de salon of thuis je haar wilt verven. Succes!

