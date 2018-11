Je haar krijg je vanaf nu in tien seconden in model met een waterflesje

Heb je nog een leeg waterflesje ergens slingeren in huis? Niet weggooien.

Want je kunt er nog een fijne coupe mee creëren.

Knip de bovenkant van het flesje af en knip ook een gat in het flesje, dat groot genoeg is voor het uiteinde van een föhn. Vervolgens doe je een pluk haar in het flesje, zet je de warme föhn erop en wacht je af. Een prachtige, natuurlijke slag is het resultaat. Je hebt er niet eens een borstel voor nodig.

Kijk maar eens even hoe simpel dat is:

Bron: Facebook. Beeld: iStock