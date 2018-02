Heb jij ‘m nog? Dít haaraccessoire uit de jaren ’90 maakt z’n comeback

Eigenlijk is ie nooit helemaal uit het straatbeeld verdwenen, maar dan vooral omdat ie zo lekker praktisch is. Want híp was dit haaraccessoire de laatste 15 jaar absoluut niet meer. Maar daar komt nu verandering in: de ‘claw clip’ is weer gespot op de catwalk!

De ‘claw clip’, ook wel simpelweg haarklem genoemd, was in de jaren negentig enorm populair. Je had ze in allerlei maten. Van grote klemmen waarin je al je haar kwijt kon tot miniklemmetjes waarmee je losse plukjes kon opsteken. Het werkte o zo makkelijk: je hoefde alleen maar je haar bij elkaar te pakken, op te rollen en hup, klem erop. En zo zat je kapsel de hele dag stevig vast.

Tijden veranderen

Maar tijden veranderen en de haarklem bleef steeds vaker achterin de badkamerkastjes liggen. Natuurlijk bleef hij handig om je haar mee omhoog te doen na het douchen. Maar de klem was niet meer echt geschikt om naar een feestje te dragen.

Op de catwalk

Misschien heb je er ook nog wel eentje die ergens ligt te verstoffen? Dan kun je ‘m nu weer uit de kast trekken, want de ‘claw clip’ is gesignaleerd in de modeshow van de beroemde ontwerper Alexander Wang. En wat er in zijn show voorbij komt, wordt meestal een enorme modetrend. Wang maakte een versie in chroom en drukte zijn logo erop.

De haarklem is niet het eerste accessoire uit de jaren negentig dat zijn weg terug heeft gevonden naar de catwalk, eerder zagen we ook al de ‘wokkel’ terug.

Hebben? Deze versie van Alexander Wang is nog niet verkrijgbaar, maar hieronder alvast wat andere exemplaren:

