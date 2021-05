Ga jij in de zomer ook het liefst naar het strand om een lekkere verfrissende duik te nemen in de zee? Voortaan denk je hier wel twee keer over na: uit zwemwatermetingen van Rijkswaterstaat blijkt namelijk dat 50 stranden aan zee, meren en rivieren in ons land een te hoog gehalte aan poepbacteriën bevatten.

Zwemmen in Nederlands natuurwater is dan ook niet zonder risico: het komt regelmatig voor dat mensen flink moeten overgeven na een zwempartij of diarree hebben. En voor kinderen en ouderen kan dit zelfs gevaarlijk zijn.

Advertentie

Zwemwater vol poepbacteriën

RTL Nieuws nam de zwemwatermetingen van Rijkswaterstaat van de afgelopen twee jaar onder de loep en deed een niet zo’n frisse ontdekking. Een groot deel van het zwemwater in Nederland bevat te veel poepbacteriën zoals E.coli en Enterococcen. De reden hiervoor is dat er regelmatig rioolwater, maar ook vogelpoep en landbouwmest in het water terecht. Vooral in Katwijk kun je beter niet het water in gaan: hier wordt namelijk regelmatig rioolwater in zee geloosd, précies op de plek waar ook gezwommen en gesurfd wordt.