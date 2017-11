Iedereen heeft z’n eigen ritueel om haar te laten drogen: de een föhnt het, de ander laat het aan de lucht drogen en weer een ander wikkelt het haar in een handdoek. Welke manier is nou eigenlijk het beste?

Cambridge-wetenschapper Tim Moore heeft jaren gestudeerd om te onderzoeken hoe wassen en verhitten het haar kan beschadigen. Lees en leer:

Aan de lucht laten drogen

Je zou verwachten dat je haar op natuurlijke wijze laten drogen de beste manier is, maar niets is minder waar. Sterker nog: volgens wetenschapper Moore is dit juist de meest schadelijke manier. Als het haar nat is, neemt de buitenste harde laag het water op waardoor de haren opzwellen en verzwakken. Hoe langer je haar nat blijft, hoe schadelijker het is, stelt Moore. Het is volgens de wetenschapper ondanks de hitte dan ook beter om de föhn erbij te pakken.

Niet wrijven, maar knijpen

Het is natuurlijk lekker om met een handdoek door je haar te gaan, maar volgens Moore kun je het water beter rustig uit je haar knijpen. Door te wrijven met een handdoek kan zwak haar afbreken.

Nat haar kammen

Borstel nat haar nóoit. Alleen kammen met een wijde kam kan geen kwaad. Doe dit langzaam zonder te trekken.

Föhnen

Zodra je je haar handdoekdroog hebt gemaakt en (met een wijde kam) hebt gekamd, kun je beginnen met föhnen. Een lage warmte- en blaasstand zorgen dat je haar niet oververhit raakt. Houd de haardroger 15 centimeter van het hoofd en maak steeds dezelfde beweging. Op het einde is het heel belangrijk om nog een keer met koude lucht te blazen. Kleine moeite, maar het maakt een groot verschil. De haarvezels gaan hierdoor weer dicht waardoor het haar weer een stuk sterker is.

Droogmaken voor het slapen

Het is verleidelijk om met je natte lokken te gaan slapen om tijd te besparen. Zelfs met half droog haar gaan slapen is een grote fout. Als je je hoofd over het kussen beweegt tijdens het slapen kan dit ervoor zorgen dat je haar breekt.

