Déze haarkleur uit de jaren '90 is weer helemaal terug

Trends komen en gaan, maar komen áltijd weer terug. We dachten dat we deze jaren ’90-haarkleur niet meer terug zouden zien, maar niets blijkt minder waar.

20 jaar geleden zag je het heel veel: vrouwen die hun haar in een paarsrode kleur lieten verven. De afgelopen jaren was die kleur een beetje verdwenen, maar volgend jaar lijkt het helemaal terug te zijn. Op social media is de kleur, die tegenwoordig ‘mulled wine’ of ‘red wine’ genoemd wordt, al weer wat vaker te zien. Zou jij het (weer) durven?

A #sassy new do for this guest! #halosalonak #newhaircolor #mulledwinehair #winterhair #aveda #avedaak #avedasalon Een bericht gedeeld door Halo Salon (@halosalonak) op 7 Dec 2017 om 12:56 PST

I love winter colours! #mulledwinehair #cherryredhair #cherryombre #electricunicorn #weft #weave #beautyworks #hairextensionswallasey #hairextensionsnorthwest Een bericht gedeeld door Hair Extensions Wallasey-Tawny (@electricunicornhair) op 20 Dec 2016 om 7:58 PST

🍷🍷🍷🍷 #redwinehair #goldwellforever #goldwelllover #coolreds #bowmavillehair #love #waves #beautifulhair @canadianhairdresser @goldwellca Een bericht gedeeld door Kat – Colourist (@katcolouristswork) op 5 Dec 2017 om 8:05 PST

Red wine🍷💕 -@hairsuvi #redhair #redwinehair #olaplexfinland #olaplex #kcprofessional Een bericht gedeeld door AVANTGARDE (@avantgardehairfashion) op 4 Dec 2017 om 11:10 PST

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.