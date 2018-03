Dé haarkleur van 2018 is nu al bekend en het lijkt verdacht veel op bruin

Als je binnenkort een afspraak hebt bij de kapper: kies vooral niet voor blonde plukken.

Want dit jaar is bruin haar helemaal hip.

Hoewel, het is eigenlijk nét niet bruin. Want de hipste kleur is momenteel rosé bruin. Ofwel: donkere lokken met een tint van rood en roze erin. De rosékleur is daarom niet alleen geschikt voor brunettes, maar ook voor blondines. Want in elke kleur haar kun je wat rosé toevoegen.

Wat vind jij, is het iets voor jou?

Bron: Beautify. Beeld: iStock