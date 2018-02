Dé haarkleur van 2018 is mierzoet en helemaal meisjesachtig

Wie binnenkort naar de kapper gaat: vanaf nu weet je om welke kleur je moet vragen.

Als je tenminste met je tijd mee wilt gaan, dan. Want de hipste kleur voor in je haar dit jaar is heel licht, zachtroze.

Lekker mixen

En dat niet alleen. Volgens social media wordt deze zoete kleur gemixt met andere zachte pasteltinten, zoals lavendel, blauw, perzik en geel. Het heet ‘opaalkleuring’ en het wordt nu al gespot op Instagram. Helemaal trendy – maar je moet ’t wél durven.

Iets voor jou?

Toe aan een vleug roze in je kledingkast?

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock