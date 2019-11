Déze 4 haarkleuren ga je komende winter veel zien

In het najaar zijn veel mensen weer toe aan een ander kapsel of een nieuwe haarkleur. Komende winter zien we vooral veel warme haarkleuren voorbijkomen.

De koele zomerse tinten maken plaats voor warme aardtinten.

Gingerbread caramel

De naam zegt het al, het is een lichtbruine kleur met een vleugje rood erin. De kleur komt ontzettend warm over door de donkere haarkleur, met de lichte gloed erdoorheen.

Donker naar blond

Dit wordt ook wel een ombre genoemd. En wat extra handig is bij deze haarkleur: je hebt nooit meer last van uitgroei.

Golden balayage

In het Frans betekent balayage ‘vegen’. Het zijn subtiele kleurverschillen in het haar. Deze winter is vooral de goudkleurige balayage een hit.

Honey highlights

Deze haarkleur is een combinatie van blond- en bruintinten. Door de kleurverschillen geeft het een warme en speels gevoel.

