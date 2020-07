Deze nieuwe haarkleurtrend kost weinig onderhoud én staat iedereen mooi

Wanneer het over highlights gaat, hebben we al veel technieken voorbij zien komen. Eén ding is zeker: de coupe soleil (inclusief badmuts met gaatjes) is allang niet meer. Het is de bedoeling dat highlights natuurlijk ogen: alsof je lokken door de zon zijn opgelicht.

Kappers gebruiken daarvoor verschillenden technieken. Balayage ken je misschien wel: daarbij worden uit de losse pols als het ware lichtere strepen door het haar geschetst. Deze zomer kun je de kapper weer om iets nieuws vragen: teasylights.

Touperen

Teasylights zijn eigenlijk een mix van traditionele highlights en balayage. Bij deze techniek wordt het eerst getoupeerd (‘geteased’ in het Engels) voordat de kapper de blondere plukjes aanbrengt. Het resultaat is dat je zachte highlights krijgt zonder een sterke overgangslijn. De kapper kleurt de plukken niet in uit de losse pols, maar werkt bij deze techniek met folies. Als bijkomend voordeel lopen de kleur van de highlights en de basiskleur zo natuurlijk in elkaar over.