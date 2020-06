Op naar de kapper: dít zijn de haarkleurtrends van deze zomer

Nu de kappers weer open zijn, is het tijd om je haar weer een make-over te geven. Ben je toe aan een nieuw kleurtje, maar weet je nog niet wat je wilt? Geen zorgen. Hieronder zie je alle haarkleurtrends van dit moment.

Bewaar een afbeelding op je telefoon en laat ‘m zien aan je kapper. Klaar? Kleuren maar!

Advertentie

Zilverblond

Een lichtblonde haarkleur met een koele ondertoon. Je kunt deze kleur lang mooi houden door zilvershampoo te gebruiken. Hier lees je hoe je zilvershampoo het beste gebruikt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kazz O’Neill (@kazzstyle_) op 5 Jun 2020 om 2:36 (PDT)

Chocoladebruin

Een prachtige warme haarkleur. Deze kleur geeft je gezicht meer zachtheid. Overleg met je kapper of deze kleur bij je huidskleur past, het moet een warme kleur blijven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ✨BEST OF BALAYAGE & Hair (@bestofbalayage) op 6 Apr 2020 om 1:17 (PDT)

Bronde

Blond en bruin maakt samen: bronde. Het is een mooie mengelmoes van beide kleuren. In de kleur zitten subtiele highlights waardoor de kleur heel natuurlijk oogt. Kun je niet kiezen tussen bruin of blond? Misschien is dit een goede oplossing.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Valarie Austin Balayage (@valarie.ann_) op 28 Mei 2020 om 5:32 (PDT)

Shadow roots

Shadow roots is een haarstijl waarbij de aanzet van het haar donkerder is gemaakt. Een groot voordeel van deze haarkleur: het duurt heel lang voordat je uitgroei te zien is. Deze kleur bespaart je een aantal bezoekjes aan de kapper.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 山下 裕也/名古屋栄/ブリーチ/ハイトーンバレイヤージュ (@yamashita_alive_sakae) op 15 Mei 2020 om 2:58 (PDT)

Caramel highlights

Brunettes kunnen wat meer dimensie in hun haar creëren door karamelkleurige highlights toe te voegen. Je haar lijkt hierdoor voller en het geeft je haar een speelsere look.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jamie Pressman (@hairmeroar) op 29 Jan 2020 om 2:02 (PST)

Zwart

Een andere kleur die nu heel populair is, is zwart. Een gedurfde haarkleur die niet voor iedereen is weggelegd. Heb je een lichte huid en blauwe ogen? Dan is dit een prachtige haarkleur voor jou.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ROB PEETOOM est. 1969 (@robpeetoom) op 28 Aug 2019 om 8:11 (PDT)

Zelf aan de slag gegaan met je haar verven en is het mislukt? In deze video zie je hoe je je haar kunt herstellen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock