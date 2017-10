Déze haarstijl uit de jaren '90 komt weer helemaal terug

Trends komen en gaan. Dat klinkt cliché, maar het is echt waar. We dachten namelijk dat we deze jaren ’90 haarstijl nooit meer terug zouden zien, maar niets is minder waar.

In de jaren ’90 was het een grote hit: de chunky highlights. Veel vrouwen lieten de donkere en lichte plukken in hun haar verven, maar na een aantal jaar was deze haarstijl nergens meer te bekennen. Tot nu. Deze zomer zagen we de eerste foto’s van deze coupe op social media verschijnen en nu is de haarstijl echt weer helemaal terug.

Hair by Marie B. Promotion color special ends 8/31. #haircolor #colorist #chocolatehaircolor #behindthechair #chunckyhighlights #hairbymarieberdugo #houstonhairstylist Een bericht gedeeld door The Perfect Look Hair Studio (@theperfectlookhairstudio) op 21 Aug 2017 om 6:15 PDT

Fresh blonde ready for summer! #highlights #fullfoil #chunckyhighlights #aveda #avedaindy #summertimehair Een bericht gedeeld door Marissa Mattingly (@justcosmo_justmarissa) op 1 Jun 2017 om 4:19 PDT

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.