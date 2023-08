Haarstylist Leco van Zadelhoff verklapt: zó creëer je de iconische boblijn van Caroline Tensen

Een korte, blonde bob met speelse lagen, donkere uitgroei en levendige highlights: zo kennen we Caroline. Volgens haarstylist Leco, die eigenhandig verantwoordelijk is voor het iconische kapsel, krijgt hij regelmatig vragen over hoe je ‘m creëert.

Niet thuis proberen

Op veler verzoek deelt hij daarom op Instagram het stappenplan voor de ‘Caroline-look’, dat je vervolgens mee kunt nemen naar je kapper. Het was te verwachten, maar als je de exacte coupe wilt nabootsen, dan moet je wel het één en ander van het kappersvak weten. “Don’t try this at home”, waarschuwt Leco.

Handige haartermen

Het ‘haarrecept’ klinkt behoorlijk ingewikkeld voor een leek, maar er staan handige termen in die van pas kunnen komen tijdens je volgende bezoek aan de kapper. Zo noem je een bob die bovenop korter is dan in de nek een ‘gegradueerde bob’. Hierdoor ontstaat er meer volume op het achterhoofd. De speelse, springerige laagjes zijn ‘geveerde lagen’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leco van Zadelhoff (@lecolook) op 15 Aug 2023 om 1:21 PDT

Zelf aan de slag: dit heb je nodig voor een bob á la Caroline

Ook als je geen kaas gegeten hebt van haarkleuringen, kun je zelf aan de slag om je bob te stylen zoals die van Caroline. Leco legt uit wat de daarvoor nodig hebt. Om te beginnen föhn je je haar met een mousse. Vervolgens gebruikt hij een droogshampoo om textuur te creëren en gebruikt hij zelfklevende haarrollers voor meer volume. Tot slot gebruikt hij een haarlak om de coupe te fixeren.

Kérastase Fresh Affair droogshampoo, € 29,90. “Voor de textuur.”

Kérastase Fresh Affair droogshampoo Beeld Kérastase

Beautyfit zelfklevende haarrollers, € 15,36. “Na het föhnen voor volume.”

Beautyfit zelfklevende haarrollers Beeld Beautyfit

Matrix Vavoom freezing spray, € 15,35. “Als finish.”

Matrix Vavoom freezing spray Beeld Matrix

Bron: Instagram @lecovanzadelhoff