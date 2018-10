We vragen onze kapsters altijd advies over wat je moet doen om de meest prachtige, gladde lokken te krijgen. Maar wat kun je volgens haarstylistes juist beter níet doen?

Vergeten te scrubben (exfoliëren)

“Ik vergeet nooit mijn hoofdhuid te scrubben. Ik geloof daar echt in. Vooral voor mensen die hun haar niet zo vaak wassen, zoals ik. Ik gebruik elke vier dagen een speciale behandeling”, vertelt Jennifer Yepez, celebrity-haarstylist.

Geen haarmaskers gebruiken

“Ik zwem vaak en heb dan de neiging mijn haar vaker te wassen dan ik zou willen. Daarom gebruik ik altijd een behandelingsmasker na elke shampoo. Het maakt mijn haar gezond en niet knapperig als een suikerspin. Het geeft elasticiteit en een glans zoals toen ik een kind was”, zegt Sharon Dorram, expert in het kleuren van je haar.

Vertrouwen op sulfaten en siliconen

“Ik ben een gekke man als het aankomt op shampoo. Ik zou mijn haren liever níet wassen, dan dat ik het dagenlang was met shampoo die boordevol ingrediënten als sulfaten en siliconen zit. Deze ingrediënten vertroebelen de kleur van je haar en worden zelfs in verband gebracht met haaruitval. Een shampoo is er om je haar voorzichtig te reinigen en heeft die ingrediënten allemaal niet nodig. Dus lees voortaan goed de verpakking”, aldus Joseph Maine, celebrity-kapper.

Vergeten te borstelen

“Ik sla geen dag over zonder mijn haren te borstelen. Het is super belangrijk om er dagelijks even met een borstel door heen te gaan. Anders gaat het klitten. Dit kan uiteindelijk leiden tot haarbreuken of gesleten punten”, vertelt Cristina B., senior stylist bij Rita Hazan.

Vergeten je haar te beschermen voor het borstelen

“Ik borstel nooit nat haar zonder er eerst een beschermingsspray op te spuiten en dan met name in je haarpunten. Anders gaan je lokken klitten en zullen ze uiteindelijk breken”, eindigt Carolyn Aronson, kapster van 10 Haircare.

Warmte gebruiken op vochtig haar

“Ik zal nooit hete hulpmiddelen gebruiken als mijn haar niet honderd procent droog is. Dat is namelijk zo schadelijk. Bovendien slaap ik altijd op een zijden kussensloop, zodat mijn haar glad blijft”, legt Justine Marjan, celebrity-haarstylist, uit.

Bron: PureWow. Beeld: iStock