Dé haartrend van dit moment creëer je in 1 minuut bij jezelf

Wij zijn altijd dol op nieuwe haartrends. Natuurlijk gaan we daar graag voor naar de kapper, maar als we zo’n trend thuis in 1 minuut kunnen creëren, zijn we helemaal blij.

Het gaat om haarbandjes: van gestipte varianten tot gestreepte en van katoenen tot fluwelen: je ziet de bandjes o-ve-ral. Wij zijn vooral fan van de fluwelen variant: die geeft je outfit meteen een fijn herfstgevoel.

Wij zeggen: copy-paste!

Dit bericht bekijken op Instagram As useless as the g in lasagna today 🙄😏 Een bericht gedeeld door NOOR (@queenofjetlags) op 7 Mei 2018 om 8:34 (PDT)

Zo nieuw is de trend trouwens niet. Hij doet ons denken aan de stoere film Thelma & Louise uit 1991, met deze dappere vrouwen in de hoofdrol:

De allerleukste accessoires voor in je haar shop je overigens hier:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Flair.be. Beeld: Instagram & iStock.