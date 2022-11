Haartrend 2023: dit is hét kapsel van het jaar

Welke bob wordt het?

Korte bob

Boven de kaaklijn, geweldig voor zowel steil als krullend haar. De lengte maakt het kapsel pittig. Gemakkelijk ook, want snel droog en weinig styling nodig. Maar wel een kappersafspraak om de zes tot acht weken.

Anita Witzier Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Korte krullende bob

Mooi voor krullend haar. Polijst krullen met de krultang en gebruik een mousse voor extra volume. Ook heel mooi met een subtiele balayage, lichtere plukjes die de kapper er met de kwast in zet.

Asymmetrische bob

Aan de ene kant langer dan aan de andere kant. Met zijscheiding, zodat de asymmetrie duidelijk is. Mooi bij steil haar, maar ook bij krullend haar of haar met slag.

Wintour bob

Strak en gecontroleerd à la Anna Wintour, de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. Deze steile bob op de kaaklijn past goed bij fijn en dun haar, en is ook geschikt voor grijs haar.

Anna Wintour, de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue Beeld GC Images

A-lijn bob

Aan de voorkant een stuk langer dan in de nek. Flatteert bijna alle gezichtsvormen en soorten haar. De variant met diagonale lijn die op de kaak of net daarover valt, is tijdloos en voor alle leeftijden. Deze bob kan ook gedurfd zijn, afhankelijk van de afstand tussen de nek en de haarpunten.

Schwung bob

Het kapsel van actrice Anya Taylor-Joy in de Netflix-serie The Queens Gambit. Dit is een klassieke bob, waarvan de onderkant naar buiten wordt gekruld. Heerlijk sixties.

Botte bob

Denk aan zangeres Blondie, met haar dikke haar dat bijna met de heggenschaar lijkt geknipt. Een kapsel waar geen omkijken naar is, want het hoeft beslist niet perfect te zitten.

Wob

Een bob met waves, lekker veel slag of golven gemaakt met de stijltang. Wie van nature geen golvend haar heeft, heeft wel producten nodig om deze bob in model te houden.

Lob

Een lange bob op of over de schouders, ideaal voor wie een rond of vierkant gezicht heeft. In steil haar is de lob geweldig als de voorkanten zichtbaar langer zijn dan de achterkant. Lagen geven meer beweging en lef. En even een krultang erdoorheen en je hebt een prachtig vrouwelijke ‘golflob’.

Fob

Nep-bob, waarbij lang haar vanaf kaaklengte los wordt gevlochten. De vlecht wordt naar binnen opgevouwen en vastgezet, zodat het lijkt alsof er is geknipt.

Stylingtip

Master stylist Sergio Pattirane van Rob Peetoom: “Als de bob mooi strak moet vallen, is het aan te bevelen om de föhn te gebruiken. Met behulp van een ronde föhnborstel kun je een bollend effect creëren, een hittebeschermer is dan wel nodig. Lossere stijlen kunnen ‘aan de lucht drogen’ en met behulp van de vingers wat meer slag of beweging krijgen.”