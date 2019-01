Dankzij deze haartrend hoef je dit jaar amper nog naar de kapper

Dit jaar kun je met een gerust hart voor een makkelijk kapsel gaan, want dat is hipper dan ooit. Kort of lang; dat mag je zelf weten.

Maar qua kleur hoef je het niet ingewikkeld te maken.

Dag kapsalon

Want wat helemaal hip is in 2019 is vooral je haar niet te vaak kleuren. Je mag heus wel gaan voor wat lichtere plukjes in je haar, maar een uitgroei is allang niet erg meer. Je bent helemaal slim bezig als je je highlights combineert met lowlights; donkere stroken in je haar, dus.

Alles mag

Ga bovendien voor asblond, want geel is wél echt uit de mode. Verder mag je met de bruintinten alle kanten op: van warm kastanjebruin tot aan licht, fris bruin; alles kan. Dus ga vooral voor een kleur die tussen asblond en lichtbruin in zit en je bespaart een paar bezoekjes aan de kapper. Want je kunt hier zéker een halfjaar mee vooruit.

