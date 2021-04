Nieuwe haartrend: na de bob en de lob is nu de flob helemaal top!

Als er één kapsel is dat nooit uit de mode gaat, dan is het de bob wel. Dit kapsel staat bijna iedereen wel en daarnaast zijn er ook tal van verschillende manieren om de bob te dragen. Afgelopen zomer hadden we bijvoorbeeld de ‘lob’ (een lange bob) en deze zomer is het de ‘flob’ die we overal gaan zien.

Maar wat is de flob nu precies? Wij vertellen je hier alles over dit hippe kapsel.

Wat is de flob?

Hoewel je waarschijnlijk nog nooit van de flob hebt gehoord, is het geen nieuw kapsel. Het is eigenlijk gewoon een ‘blunt bob’ die recht wordt gedragen met een middenscheiding. “Met het trendy flob-kapsel neem je afscheid van je zijscheiding en ruil je die in voor een middenscheiding met een bob”, zo legt haarstylist Cory Aaron Scott uit aan de website Popsugar. “De Britse actrice Rosamund Pike (42) droeg het kapsel voor haar rol in de Netflix-film I care a lot, en het is perfect voor de lente omdat het makkelijk zelf te creëren en te onderhouden is. Daarnaast accentueert het ook de jukbeenderen.”