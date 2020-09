Dit is dé haartrend van de herfst van 2020 en staat bijna iedereen prachtig

Binnenkort een kappersbezoek gepland, maar nog geen idee wat je wil met je haar? Dan wil je na het lezen van dit artikel misschien wel een foto meenemen van een een model met curtain bangs oftewel een ‘gordijntjes pony’.

De lange pony maakt al sinds vorig jaar een comeback, dus eigenlijk kunnen we nu wel spreken van een nieuwe klassieker.

Op het sociale medium Tiktok wemelt het van de haar transformaties. Veel vrouwen showen hun metamorfose en 1 haarstijl komt dan opvallend vaak voorbij; curtain bangs. #curtainbangs heeft inmiddels meer dan 5 miljoen views op Tiktok en het blijft maar groeien.

Curtain bangs

De pony is natuurlijk geïnspireerd op de jaren zestig – misschien liep je er toen ook al mee rond. De pony is wat langer dan een normale pony en valt in het midden open, waardoor er een soort gordijn ontstaat.

Het voordeel van de pony is dat het vrijwel iedereen staat. Jong, oud, ongeacht de vorm van je gezicht.

Het enige nadeel: het lukt niet iedereen even goed lukt om ‘m in model te brengen ’s ochtends. Bij het ene haartype valt de pony op magische wijze meteen goed, maar wie een kruin heeft of krullen, is soms net wat langer bezig. Wees daar dus van bewust, voor je de schaar erin zet. Vraag je kapper om advies, dat is altijd het beste.

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Tiktok. Beeld: iStock