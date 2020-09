Deze kniptechniek is dé haartrend voor vrouwen met kort en lang haar

Zoek niet verder naar de laatste haartrend van het moment! Wil je graag een kapsel dat er goed uitziet, maar waar je niet al te veel tijd aan hoeft te besteden? Dan zijn invisible layers, letterlijk vertaald: onzichtbare lagen, iets voor jou.

Het fijne van deze haartrend? Het is geschikt voor alle haartypes en texturen, als we Omar Antonio, global top artist van Sebastien Professional, mogen geloven.

Invisible layers: de perfecte haartrend

“De term invisible layers verwijst naar het uitdunnen en het toevoegen van beweging aan het haar, terwijl een afgewerkte look wordt gecreëerd met minimale of zelfs geen laagjes”, legt de haarstylist uit. Met andere woorden: op een subtiele en discrete manier laagjes knippen in het haar voor een natuurlijk effect.