Zin in een nieuw kapsel? Dit is dé haartrend voor de lente van 2018

Door de beginnende lentekriebels krijgen wij op de redactie allemaal zin om naar de kapper te rennen. Iets nieuws, iets fris… Iets wat ‘klaar voor de lente’ uitstraalt! Dat kan geregeld worden, met deze haartrend die nu al de hit van 2018 lijkt te worden.

Het gaat om de zogenaamde ‘blunt cut’. Wat dat precies inhoudt? Een kapsel waarbij alles op dezelfde – kaarsrechte – lengte geknipt is. Welke lengte dat is, maakt niet zo veel uit, maar voor ’t komende seizoen geldt de trend dat alles bóven de schouders goed is. En het moet dus lekker strak geknipt zijn, zonder laagjes.

Variëren

Het is een haarstijl waar je gelukkig zelf van kan bepalen hoe lang je ‘m wilt hebben. Ga jij voor extreem kort, of vlak boven de schouders? Nog een voordeel: je kan er veel mee variëren, want je kan zelf bepalen hoe je je scheiding laat vallen. In het midden, of liever een zijscheiding?

Er zijn al veel sterren gespot met het blunt cut kapsel. Zo draagt zangeres Katy Perry een superkort blunt cut kapsel, en kiest actrice Margot Robbie voor de variant tot net boven haar schouders.

