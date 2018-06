Dit is dé haartrend van dit moment volgens Pinterest

De nieuwste haartrend is er eentje om blij van te worden. Althans: dat vinden wij.

Hij is romantisch, nonchalant én geschikt voor elke gelegenheid. Vooruit, je moet er even een kwartiertje eerder voor je bed uit als je ermee wil stralen op een gewone werkdag, maar dat hebben wij er voor over.

“Franse vlecht”

De nieuwste haartrend is volgens Pinterest de zij-vlecht. En ja, dat lees je goed. Het gaat om een ietwat rommelige vlecht, gedragen aan één kant, ook wel een ‘Franse vlecht’ genoemd. Alleen dat klinkt al romantisch. Heb jij na het zien van deze foto’s ook zo’n zin om je haar mooi in te vlechten?

En dat ziet er dan ongeveer zó uit:

Aan het invlechten geslagen? Kies er dan meteen een passende make-up bij:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Pinterest.com. Beeld: iStock