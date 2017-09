Deze haartruc geeft een twist aan de klassieke paardenstaart

We love paardenstaarten! Het haar zit uit je gezicht en als je een badhairday hebt, kun je dit prima verbergen. Daarom is het juist leuk om de paardenstaart een beetje op te leuken. Wij hebben een haartutorial voor je. Je bent snel klaar en je haar zit weer eens anders.

Als je een paardenstaart niet op de juiste manier maakt, kan het goed misgaan. Een bobbel, de boel zakt in of de puntjes hangen op een ongelijke lengte. Door het op deze manier te doen, zit-ie in één keer goed.

Wat je nodig hebt:

3 haarelastiekjes

1 kam

1 schuifspeldje

Wat je moet doen:

Toupeer de bovenste helft van je haar. Hierdoor creëer je volume en lijkt je haar dikker en voller. Doe het alleen niet té enthousiast, want dan lijkt de boel ontploft en krijg je het amper uitgeborsteld. Strijk daarna met je handen over je haar en doe het bovenste gedeelte in een staart. Ook het uiteinde van je lokken maak je vast met een elastiekje. Voeg daarna de 2 staarten samen in een nieuw elastiekje en toupeer het nog een beetje. Maak de staart af door een lok van je haar om het elastiekje heen te draaien en deze vast te maken met het schuifspeldje. En voilà: een leuk en makkelijk kapsel!

Bron: Margriet.nl. Beeld: iStock