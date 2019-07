Geniale hack: zó tover je gewone sokken om tot enkelsokjes

Sommige schoenen vragen gewoon om enkelsokjes, maar wat nu als je deze even niet kunt vinden? In dat geval kun je je gewone sokken heel gemakkelijk omtoveren tot enkelsokjes!

Op Instagram gaat momenteel een handige video rond waarin te zien is hoe iemand haar sokken laat verdwijnen in haar schoenen.

Zo werkt het

Het enige wat je hoeft te doen, is je sokken op de normale manier aantrekken. Vervolgens trek je ze van bovenaan helemaal binnenstebuiten naar voren, waarna je ze onder je voet door over je hiel trekt. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar deze video laat zien dat het eigenlijk heel simpel is:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ASOS (@asos) op 8 Jul 2019 om 5:29 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: iStock