Hacks voor je huid: 7 dingen die je met aloë vera kunt doen

We zetten een aantal aloë vera-hacks voor je op een rij.

Zo gebruik je aloë vera voor je huid

1. Aftersun

Wanneer je een dagje in de zon hebt gezeten en ondanks het smeren toch met een ietwat rode huid thuiskomt, is een verkoelende aftersun heel erg welkom. Aloë vera bevat dé combi tegen een verbrande huid, omdat het je huid hydrateert en een verkoelend effect heeft. Je kunt kiezen voor een aftersun met aloë vera, maar je kunt er ook zelf één maken. Als je een stuk blad van de plant afsnijdt kun je de gel die uit het blad komt op je huid smeren. De roodheid zal dan snel afnemen.

2. Littekencrème

Wanneer je een wondje hebt of een goed zichtbaar litteken, is aloë vera hét middel. Het schijnt zo te zijn dat het sap van de aloë vera-plant wondjes acht dagen sneller kan genezen dan een speciale wondcrème. Het vermindert littekens en het sap voelt zoals gezegd verkoelend aan.

3. Scrub

Niet iedere expert is het hiermee eens, maar over het algemeen wordt af en toe scrubben gezien als een goede verzorgingsroutine voor de huid. Je zou je huid er gehydrateerd en elastisch mee houden. Ook verwijdert het dode huidcellen, waardoor je huid in staat is om crèmes beter op te nemen. Je kunt een goede scrub gewoon zelf maken met aloë vera. Meng het sap van het blad met een beetje zuiveringszout, smeer het zachtjes over je huid, et voilà: een heerlijk zacht huidje.

4. Gezichtsreiniging

Aloë vera werkt goed tegen puistjes en oneffenheden doordat het een antibacteriële werking heeft. Het voedt je huid met mineralen en is daardoor een perfect gezichtsreinigingsproduct. Meng één theelepel amandelmelk met aloë vera en citroen en wassen maar! Op zoek naar een anti-aging boost? Voeg dan een eetlepel kokosolie toe.

5. Gezichtsmasker

Dol op een lekker gezichtsmasker? Je kunt zelf een heerlijk, natuurlijk maskertje maken van een stuk aloë vera-blad, een stukje gepureerde komkommer en eiwit. Mengen, een kwartiertje laten staan en smeren maar. In no time heb je een heerlijk gehydrateerd gezicht.

6. Oogreiniging

Oogmake-upgreiniging kan nog wel eens prikken en een droge huid geven. Je kunt van aloë vera je eigen oogreiniging maken door simpelweg het sap op een watje te smeren. Zo wrijf je je oogmake-up er gemakkelijk vanaf. En reinig je niet alleen op een milieu- en huidvriendelijke manier, je zorgt er ook voor dat de gevoelige huid rondom je ogen goed gehydrateerd wordt.

7. Aloë vera tegen een slechte adem

Heb je wel eens last van slechte adem? Aloë vera bevat een ontstekingsremmende stof, ook wel beta-sitosterol genoemd. Als je pure aloë vera drinkt, kun je je adem opfrissen. (Mocht je het niet zo best vinden smaken, voeg er dan een half glas appelsap aan toe.) Let wel: hoewel het drinken van aloë vera bijdraagt aan een gezondere huid, het vitamine E, C en D bevat, calcium, zwavel en magnesium ondersteunt én rijk is aan vezels, antioxidanten en aminozuren, kan het drinken ervan voor sommige mensen ook schadelijk zijn voor de gezondheid. En is een teveel ervan voor niemand goed. Voorzichtigheid geboden, dus.

