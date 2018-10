Deze betaalbare Minnie Mouse-hakken zijn een wereldwijde hit

Wil je nog wat gezellige schoenen in je kast zetten? Denk je nu al aan glitters voor rond de feestdagen? Dan wil je deze hakken niet missen.

Want de Minnie Mouse-exemplaren van Primark zijn wereldwijd een hit.

Het leuke is dat er een hele collectie is: van gouden hakken met Minnie-oren tot aan zwarte pumps met strikjes. Ook zijn er roze hakken met glitters die zijn voorzien van een paar muizenoren. Het fijne is dat je al een paar hebt om aan te hijsen voor nog geen vijftien euro. Kijk, hoe vrolijk word je hier wel niet van?

Kiezen maar:

RT lorac1carol “Penneys just launched the most INCREDIBLE collection of Minnie Mouse heels https://t.co/MZs36T9fnP via Herdotie” — Getrealirishmusic (@Getrealirishmus) 3 oktober 2018

Bron: Beautify. Beeld: Twitter