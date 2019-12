Droge handen? Met deze handcrèmes ben je winterklaar

Nu de winter steeds dichterbij komt, is het belangrijk om onze huidverzorging iets aan te passen. Veel gehoorde klachten door kou zijn namelijk schrale lippen, een rode gezichtshuid en droge, pijnlijke handen. Vervelend, maar er is gelukkig iets aan te doen.

En wel door een goede, verzorgende en voedende handcrème in te slaan.

Advertentie

Huidverzorging

Wapenen tegen de kou is in ons kikkerlandje wellicht niet zó hard nodig als in landen waar de temperatuur flink onder het vriespunt komt. Maar zelfs met regenachtige winters is een extra verzorging geen overbodige luxe. Want ’s winters heeft je huid het zwaar te verduren.

Temperatuurverschillen

Waarom? Door de continue verschillen in temperatuur waar de huid dagelijks aan wordt blootgesteld. Doordat het buiten koud is, staat de kachel de hele dag aan. Dit maakt de lucht in huis droger, wat zijn weerslag op je huid kan hebben. Met een droge huid van gezicht en handen als resultaat.

Shoppen

Daarom zet Libelle de fijnste handcrèmes voor je op een rij, waarmee jij ongemakken als deze kunt voorkomen. Van heerlijk geurende smeersels in de mooiste flesjes, tot handcrèmes met alleen natuurlijke ingrediënten: er zit er er gegarandeerd eentje voor jou bij.

Bron: Mensengezondheid. Beeld: iStock